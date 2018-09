Vigtige forfatterbreve risikerer at gå tabt

Sparekrav har betydet, at Det Kongelige Bibliotek ikke længere betaler private for samlinger af forfatterbreve. Det kan betyde, at offentligheden går glip af værdifuld viden, advarer litteraturkendere

De senere år er blandt andet Dan Turèlls efterladte papirer, Klaus Rifbjergs arkiv, Sophus Claussens breve og en række andre brevsamlinger af høj litteraturhistorisk værdi blevet sikret for eftertiden på Det Kongelige Bibliotek. Men det er ikke sikkert, den slags arkiver nødvendigvis havner her i fremtiden.

De seneste fem år har Det Kongelige Bibliotek indkøbt forfatterbreve og andre arkivalier for knap to millioner kroner fordelt på 110 enkeltværker, viser en aktindsigt, Kristeligt Dagblad har fået.

Købene er gjort i antikvariater eller auktionshuse, og der er også, som i de nævnte forfatteres tilfælde, købt breve af privatpersoner, som oftest forfattere eller arvinger til forfattere.

Men de må fremover gå skuffede hjem, hvis de forventer betaling for de breve, de kommer med. Biblioteket har nemlig i 2017 ændret sin politik for indkøb og donationer og betaler nu i udgangspunktet ikke længere privatpersoner for arkivalier, fortæller Pernille Drost, der er vicedirektør på Det Kongelige Bibliotek:

”Tidligere havde vi flere penge til rådighed, end vi har nu, og derfor har vi været nødt til at ændre vores politik på området,” siger hun.

”Når vi får et arkiv ind, kan det være én stor rodebunke med sølvfisk, og det er os, der skal ompakke, registrere, pakke i syrefri æsker og opbevare på et koldt magasin. Det er en vigtig national opgave, men det kræver også mange ressourcer at bevare brevene sikkert. Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der kommer en forfatter til vores dør og tilbyder os sine breve for 30.000 kroner – men som udgangspunkt betaler vi ikke. I stedet opfordrer vi folk til at donere. Ud fra den økonomiske virkelighed, vi står i, er vi simpelthen nødt til at prioritere sådan,” siger hun.

Men det er en praksis, som kan risikere at bringe vigtige breve på afveje, mener Marianne Vaaben Juhl, litteraturforsker og forfatter til bogen ”Karen Blixen i Afrika. En brevsamling 1914-1931”, der er baseret på Det Kongelige Biblioteks samling af Blixenbreve.