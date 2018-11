Frelsens Hær: Vi ser familier, der ikke har råd til mad den sjette i måneden

Brian Nielsen og hans to døtre er en af de godt 125 familier, der kommer fast i Frelsens Hær i Sønderborg. Han er ramt af kontanthjælpsloftet og har under 1000 kroner til mad om måneden, når de faste udgifter er betalt. Vi oplever en reel fattigdom, siger lederen af Frelsens Hær i Sønderborg

”Hvis det ikke havde været for Frelsens Hær, ville jeg virkelig have været på spanden.”

Ordene kommer fra den 43-årige kontanthjælpsmodtager, Brian Nielsen. Den høje, slanke mand har sin faste gang i Frelsens Hærs lokaler i en tidligere kontorbygning i udkanten af Sønderborg. Brian Nielsen er uddannet kok og har desuden arbejdet som ufaglært på Danfoss, men i 2009 blev han afskediget ved en stor fyringsrunde. I dag deltager han i Frelsens Hærs fællesaftener med spisning, sang og kreative aktiviteter mindst tre dage om ugen. Han er også med, når der holdes gudstjeneste. Samtidig sikrer Frelsens Hærs familielejre, at han kan holde ferie med sine to døtre på 6 og 11 år.

Brian Nielsen er fraskilt og har været på kontanthjælp i fem år. Han er ramt af det såkaldte kontanthjælpsloft, og på grund af sygdom har han ikke haft mulighed for at opfylde reglen om, at han som kontanthjælpsmodtager i løbet af et år skal have 225 timers ordinært arbejde. Derfor bliver han trukket godt 1000 kroner om måneden i ydelse. Det betyder, at han ofte har under 1000 kroner om måneden til mad og fornøjelser til sig selv og de to døtre, der bor hos ham hver anden weekend.

Frelsens Hær åbnede afdelingen i Sønderborg i 2011, og siden er der kommet nye brugere til hver måned. I øjeblikket kommer 125 familier i det store lokale med blå filttæpper, et sofahjørne, mødeborde og små billeder med skriftsteder fra Bibelen på væggen. Op mod halvdelen er flygtninge eller indvandrere, mens lidt over halvdelen er danske familier. Flere af flygtningefamilierne er ressourcestærke, og modsat de danske familier får en del af de syriske flygtningene i øjeblikket job på byens slagteri.

”Vi får hele tiden nye henvendelser, og som regel starter kontakten med, at en børnefamilie mangler mad i køleskabet. Nogle gange har de fået at vide af deres sagsbehandler, at de kunne spørge os. Andre kommer på eget initiativ,” siger leder af Frelsens Hær i Sønderborg, Astrid Christensen.

Hun er 40 år, har en uddannelse som familieterapeut og har lavet socialt arbejde i Frelsens Hær de seneste 10 år.

Ifølge en ny opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er antallet af børn, der vokser op i fattigdom, vokset fra 35.000 i 2015 til 44.000 i 2016, når man måler ud fra Danmarks Statistiks fattigdomsgrænse, som tager udgangspunkt i FN’s bæredygtighedsmål. Andre undersøgelser fra rådet viser, at godt 175.000 voksne i Danmark kan betegnes som fattige, fordi de har levet i fattigdom i et år, mens antallet af voksne, der har været fattige i tre år, er godt 45.000. Den udvikling ses også i Sønderborg Kommune med 74.000 indbyggere. 4,6 procent af kommunens børn vokser ifølge rådet op i fattige familier.