Vi ser rekordfå venner og familie efter nye restriktioner

Uden for husstanden ser vi mellem en og to venner eller familiemedlemmer om dagen, viser ny opgørelse.

Aldrig før under coronapandemien har vi set så få venner og familiemedlemmer uden for husstanden, som vi gør nu.

Det viser den nyeste opgørelse fra Hope-projektet på Aarhus Universitet.

Her forsker de i danskernes holdning og adfærd under pandemien.

Før de nyeste restriktioner den 5. januar så danskerne mellem to og tre venner eller familiemedlemmer uden for husstanden om dagen.

Men det tal er nu nede på mellem en og to om dagen, hvilket er det laveste siden pandemiens start i marts, siger Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, leder forskningsprojektet.

Han ser den nyeste opgørelse som et udtryk for, at danskerne har taget advarslen om den mere smitsomme britiske mutation til sig.

- Vi kan se, at folk har reduceret antallet af kontakter yderligere efter de seneste udmeldinger.

- Det der bliver væsentligt at følge, er, om det fortsætter nu, hvor epidemiens tal begynder at se bedre ud. For vi har set hen over efteråret, at når smittetallene ser bedre ud, slapper vi også lidt mere af, siger Michael Bang Petersen.

Til gengæld viser den nyeste opgørelse, at vi stadigvæk har lige så mange kontakter blandt kolleger.

- I forhold til kolleger er det noget, man skal være opmærksom på, for der ser der ikke ud til, at der er en tilsvarende skærpelse.

- Der ser vi cirka det samme antal, som vi så før jul. Det kunne tyde på, at der ikke er mere hjemmearbejde ude i landet nu, end der var lige op til jul, siger Michael Bang Petersen.

De nyeste restriktioner indebærer, at forsamlingsforbuddet er sænket fra ti til fem personer, mens afstandskravet er hævet fra en til to meter.

Restriktionerne gælder foreløbig til den 17. januar.

/ritzau/