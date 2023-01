Når danskerne laver mad, glemmes de gode intentioner om at spise mere bæredygtigt og grønt.

Vi siger et men spiser noget helt andet

Et klassisk nytårsforsæt er at spise sundere og mere klimavenligt med mere grønt og mindre kød.

Men lænet ind over køledisken en sen januareftermiddag så overtrumfes den gode vilje ofte af slagtilbuddet på flæskefars og udsigten til en lynhurtig kødsovs.

Det viser en ny analyse fra DTU Fødevareinstituttet.

Næsten hver anden adspurgte i en undersøgelse fra maj 2022 blandt godt tusind 18-75-årige svarede, at de spiser sundere i dag sammenlignet med for tre år siden.

De fleste forbinder det at spise sundt med at spise varieret og grønt.

Derudover havde hver femte dansker ifølge Gallup et nytårsforsæt i 2021 om mere bæredygtighed i hverdagen.

Der er bare ét problem.

De gode intentioner kan ikke aflæses i de hårde indkøbsdata for kød og grøntsager, når man ser på, hvad danskerne rent faktisk lægger i kurven. De tal tegner et andet billede, viser analysen fra Fødevareinstituttet.

Salget af kødalternativer, som plantefars og plantebøffer, er godt nok mere end tredoblet fra 2015 til 2021, viser salgsdata fra Euromonitor.

Men sammenlignet med salget af fersk og forarbejdet kød er det stadig at sammenligne en ært med en elefant ifølge seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet.

- Vi er ikke så imponerede over resultatet. Det var rart, hvis de gode intentioner også afspejlede sig i salgstallene, siger hun.

Hun har igennem en årrække fulgt danskernes kostvaner og har bidraget til det videnskabelige grundlag for de nye officielle kostråd, som for første gang tager højde for klimaet.

Foreløbig dog kun med marginal succes.

For vi elsker kød, sovs og kartofler. Salget af kødalternativer svarer til, at hver indbygger i Danmark køber to pakker om året.

Salget af fersk og forarbejdet kød svarer derimod til, at hver indbygger køber over et kilo - om ugen.

- Vi er et landbrugsland, hvor kød og mejeriprodukter fylder rigtigt meget. Vi har ikke ret megen praktisk erfaring med det plantebaserede køkken, siger Sisse Fagt.

- Så i en travl hverdag forfalder vi let til de rutineretter, vi kan lave uden opskrift, og det er tit noget med hakkekød, siger Sisse Fagt.

Ifølge de nye officielle kostråd fra 2021 skal kød erstattes med blandt andet bælgfrugter. Men danskerne købte i 2021 under ti gram spiseklare bælgfrugter per indbygger om dagen.

