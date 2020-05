Vi skal samle affald hver for sig - fælles indsamling er aflyst

Danmarks Naturfredningsforening håber på god opbakning, selv om årets affaldsindsamling bliver anderledes.

Når op til 142.000 skolebørn i år skal ud for at samle dåser, cigaretskod og andet affald til årets affaldsindsamling, skal det ikke ske i uge 17 som oprindeligt planlagt.

På grund af coronavirus har Danmarks Naturfredningsforening nemlig valgt at give indsamlingen fri, så pædagoger og lærere selv kan planlægge, hvornår børnene skal samle affald.

Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

Anders Vogel, projektleder på Affaldsindsamlingen, håber, at skoler og institutioner vil samle affald ind, selv om indsamlingen i år forløber anderledes.

- Vi er vant til, at alle samler ind på én gang i løbet af en uge. Det giver en energisk følelse af at være en del af en større bevægelse.

- Den stemning er vi lidt udfordrede på i år, fordi skoler og dagtilbud kommer til at samle ind på forskellige tidspunkter, siger Anders Vogel.

Han er dog sikker på, at børnene vil være motiverede til at samle ind i år, da pædagoger og lærere er gode til at motivere børnene til indsamlingen.

Affaldsindsamlingen har eksisteret siden 2006.

/ritzau/