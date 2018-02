Frivilligrådets formand: Vi skal værne om de små foreninger

Hvis Danmark skal bevare et rigt foreningsliv, er det vigtigt ikke at kvæle de frivillige i bureaukrati og konkurrence, siger Frivilligrådets nye formand, Mads Roke Clausen, og efterlyser en mere tillidsbaseret støtte til de små foreninger

For otte år siden gjorde den daværende konservative premierminister David Cameron det til en topprioritet at gennemtvinge en kulturforandring i Storbritannien og erstatte den store regering med ”det store samfund”, hvor især den frivillige sektor skulle spille en nøglerolle i leveringen af offentlige ydelser. I stedet for at de frivillige organisationer fik regelmæssige tilskud fra staten, blev deres indtægter gjort afhængige af, at de kunne byde ind på sociale opgaver som for eksempel at tage sig af hjemløse eller ensomme.