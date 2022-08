I 1971 blev mindesten til ære for danske soldater på tysk side under Anden Verdenskrig opført nær Silkeborg.

Viceborgmester vil fjerne mindesten for danske soldater

Viceborgmester i Silkeborg Kommune Johan Brødsgaard (R) ønsker at fjerne en mindesten til ære for danske soldater, der kæmpede på tyskerne side under Anden Verdenskrig.

Det skriver TV Midtvest.

- Jeg synes ikke, at vi i vores kommune skal have en mindesten for folk, der kæmpede på tyskernes side. Jeg synes ikke, det er i orden, hverken moralsk eller historisk, siger han.

Amatørhistorikeren Lars Larsen mener derimod, at man skal bevare stenen.

Han tager kraftigt afstand fra nazismen, men synes alligevel, at mindestenen fortæller en vigtig del af historien, som man er nødt til at tage ved lære af - også selv om den først blev opført i 1971, lang tid efter krigens afslutning.

Tidspunktet for opførslen af mindemærket er dog netop grunden til, at Johan Brødsgaard vil have den fjernet. Den er nemlig ikke vigtig for historien, idet den først blev opført 26 år efter krigen, mener han.

- Det er naturligvis vigtigt, at vi mindes historien, og der er der rigtig mange ting, der gør her i Danmark, siger han til Ritzau.

- Men denne sten er opstillet i 1971, og derfor synes jeg ikke, at det er historisk vigtigt eller moralsk i orden, at den skal stå et sted i Silkeborg Kommune.

Han påpeger, at danske soldater frivilligt kæmpede på tyskernes side, og at formålet med stenen tilbage i 1971 var at hylde dem, som kæmpede på nazisternes side.

Forslaget om at fjerne den blev mandag fremlagt for økonomiudvalget i Silkeborg Kommune.

- I udvalget skal vi have en drøftelse af, hvad løsningen kan være. En løsning er jo helt at fjerne stenen, og alternativ kan man i stedet lave en mindelund til ære for de danskere, der mistede livet i kampen mod tyskerne, siger han.

Om to uger skal udvalget stemme om, hvorvidt stenen skal blivende stående eller fjernes.

Stenen står ved Kongensbro nær Fårvang i Silkeborg Kommune. Broen går over Gudenåen.

