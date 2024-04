Viceværter og fælleshuse skal styrke det nære sundhedsvæsen

I Danmark bor omkring en million mennesker i almene boliger.

Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viste i 2021, at 26 procent af almene beboere vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred. Det samme gjaldt 14,8 procent af den øvrige befolkning.

Derfor foreslår brancheforeningen Danmarks Almene Boliger (BL) og Kommunernes Landsforening (KL) i et fælles udspil, at regeringen og Folketingets politikere tænker en kommende boligaftale sammen med den kommende sundhedsreform.

Udspillet bærer navnet "Boligpolitik skal styrke det nære sundhedsvæsen",

- Når man taler om de nære sundhedsindsatser, er der en logik i, at man lægger indsatsen der, hvor der er allermest behov for den. Derfor tænker vi boligpolitik og sundhedspolitik sammen, siger den administrerende direktør i BL, Bent Madsen.

I udspillet lægger BL og KL op til, at sundhed skal tænkes med, når de almene boliger renoveres.

Det skal blandt andet ske gennem fælleshuse og sundhedshuse i eksisterende bygninger, hvor borgerne blandt andet kan modtage nære sundhedsydelser og har mulighed for fysisk aktivitet.

Hvilket er noget, man har mere end ti års erfaring med i Aalborg Øst.

Her etablerede kommunen og regionen med finansiering fra Landsbyggefonden et fælleshus og et sundhedshus.

- I dag der er der 12 klinikker ude i Aalborg Øst. Nu er det blevet et byområde, hvor alle kommer i. Sundhedsprofilen viser, at det har påvirket hele området positivt. Så det har været en stor succes.

- Det er i virkeligheden nogle af de erfaringer, som man kan bruge igen en række andre steder rundt i landet.

For at det kan lade sig gøre, kræver det dog, at Folketingets politikere indgår en ny boligaftale.

- Landsbyggefonden er den kasse, hvor beboerne sparer op, når de har færdigbetalt deres lån. Hvor meget fonden må bruge, aftales af Folketingets partier i forbindelse med boligaftalen, siger Bent Madsen.

Boligområderne kan ifølge organisationerne blandt andet danne ramme om lægeklinikker, rumme midlertidige sengepladser og være et pitstop for hjemmeplejen.

Derudover foreslår BL og KL også, at civil- og lokalsamfundet spiller en markant rolle i områderne. Det kan blandt andet ske gennem de 5000 viceværter, der arbejder lokalt blandt beboerne.

- Viceværterne er i virkeligheden en social lim og er i kontakt med beboerne på hverdagsbasis.

Han fortæller, at viceværter i Aalborg Øst er uddannet til at være demenssporere.

- De hjælper til, at der tages en ekstra hånd om fru Jensen, hvis hun har problemer. Det er guld værd for både fru Jensen og sådan set også i forhold til en lokal nær sundhedsindsats, siger Bent Madsen.

