Vidne afviser kendskab til mail som førte til Støjberg-rettelse

Inger Støjberg måtte i asylsag berigtige et svar til Folketinget om mail, hvis indhold ingen ville kende.

Det var ikke alt, daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) behøvede at vide om sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Sådan forklarer kontorchef Jonas From Soelberg i Udlændingeministeriet torsdag i Instrukskommissionen om baggrunden for, at Støjberg angiveligt ikke blev orienteret om det fulde indhold af en mail på halvanden linje.

- Det her var en svær nok sag i forvejen, så i det omfang vi kunne gøre det mere simpelt for ministeren, var det fint, siger han i kommissionen, der er nedsat for at undersøge sagen.

Daværende afdelingschef Lykke Sørensen hævder dog, at hun orienterede ministeren og dele af embedsværket om selve indholdet i mailen.

Støjberg har i et svar til Folketinget afvist at være blevet orienteret om indholdet. Derfor er påstanden fra Støjbergs tidligere kontorchef, at ministeren har løjet for Folketinget.

Mailen indeholder en beskrivelse af et møde 10. februar 2016, hvor Støjberg ikke efterlod nogen tvivl om hendes holdning til, at alle asylpar skulle adskilles. Det skulle de uanset børnekonventionen ifølge mailen fra styrelsesdirektør Henrik Grunnet, der skrev den samme dag.

Støjberg har dog svaret Folketinget, at der ikke var et referat fra mødet, og derfor skulle det berigtiges, da mailen lidt tilfældigt blev genfundet af en medarbejder i Udlændingestyrelsen året efter.

Ifølge Jonas From Soelberg er det ikke "fuldstændigt ubegribeligt", som han bliver spurgt til i kommissionen, at ingen bad om mailens indhold.

Som han husker det, blev de kun orienteret om den første del af mailen, der altså var på halvanden linje.

- Der tror jeg, at oplevelsen generelt var, at det var måske mere hensigtsmæssigt for dem ikke at kende indholdet af den mail. For hvorfor vil man ikke dele det, så er det måske nemmere at sige, at den kender jeg ikke til.

- Så jeg tænker ikke, at de har bedt om at få den at se. Jeg synes ikke, det er mærkeligt. Jeg kan ikke huske, om det har været en strategisk overvejelse i den konkrete situation, men det kunne det sagtens have været, siger Jonas From Soelberg torsdag.

