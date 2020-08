Vidne om påstand fra Støjberg i asylsag: Det er højt spil

Embedsmand blev "bombarderet" med beskeder fra kolleger, som var kritiske over for påstand fra Støjberg.

Daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) spillede ifølge et vidne højt spil, da hun på et samråd sagde, at Udlændingestyrelsen havde fået at vide, at der kunne være undtagelser ved adskillelsen af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det siger kontorchef Ditte Kruse Dankert fredag, da hun afgiver forklaring i Instrukskommissionen, der er nedsat for at granske sagen fra 2016, hvor asylpar blev ulovligt adskilt.

- Det er at spille højt spil at sige de der ting, når vi har været mange involveret i det, som har en anden opfattelse af, hvordan det er foregået. Det, synes jeg, er højt spil, siger juristen Ditte Kruse Dankert.

Hun mener, at styrelsen i 2016 havde fået besked på at adskille alle par uden undtagelser. Det bakkes op af flere embedsmænd i styrelsen og interne mails fra dengang.

Men på et samråd sagde Inger Støjberg 1. juni året efter, at styrelsen havde fået at vide, at de skulle adskille alle asylpar, men at der kunne være undtagelser.

- Der bliver alligevel administreret lovligt, fordi det er blevet

kommunikeret til Udlændingestyrelsen, at de selvfølgelig ikke bliver

pålagt en ulovlig administration, sagde Støjberg blandt andet.

Uoverensstemmelserne opstod 10. februar 2016, hvor der blev udsendt en pressemeddelelse, hvor Støjberg fjernede formuleringer om, at der kunne være undtagelser.

Fordi der ikke blev udsendt andet skriftligt til styrelsen, blev teksten i pressemeddelelsen opfattet som en instruks til embedsværket.

Styrelsen fik dog ifølge Støjberg og afdelingschef Line Skytte Mørk Hansen fra ministeriet mundtligt at vide, at der kunne være undtagelser.

Det afviser Ditte Kruse Dankert og Lene Vejrum, der dengang var afdelingschef i styrelsen. Det var Vejrum, der modtog de to telefonopkald, hvor Dankert var på medhør på det ene opkald.

Ditte Kruse Dankert skrev efter opkaldet en orientering om, at alle asylpar skulle adskilles uden undtagelse. Det var hendes opfattelse af instruksen fra ministeriet. Derfor er hun uenig i Støjbergs udsagn på samrådet om, at der ville blive gjort undtagelser.

- Der er et samråd, hvor man giver indtryk af, at vi på alle mulige måder blev gjort opmærksom på, at der skulle være individuelle vurderinger og undtagelser. Der er det klart, at det - synes jeg selvfølgelig - er stærk kost, siger Ditte Kruse Dankert.

Ifølge en intern mail fra dengang skrev Ditte Kruse Dankert samme dag, at hun følte sig som "gidsel i en løgn, rent ud sagt", og at hun var blevet "bombarderet" af beskeder fra andre i styrelsen, der var imod Støjbergs udlægning.

Styrelsen betragtede det som problematisk, at der ikke skulle gøres undtagelser, selv om det var instruksen. Embedsmændene forelagde derfor fem sager for ministeriet, hvor de mente, at der ikke skulle ske undtagelser.

Ministeriet gav en umiddelbar vurdering, der gik på, at de var enige i to af sagerne.

/ritzau/