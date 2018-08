Vidste du det om Pernille Skipper?

Pernille Skipper er som politisk ordfører for Enhedslisten en kendt person i offentligheden. Men vidste du følgende om den 34-årige politiker:

- at hun først meldte sig ind i Venstre som 15-årig. Hun nåede dog ikke aldrig at deltage i politiske møder, før hun som 17-årig valgte Enhedslisten i stedet.

- at hun har et adeligt stamtræ. Hendes morfar var Rudolph Wilhelm von Platen-Hallermund, der var rigsgreve.

- at hun ikke har nået at gøre brug af sin juristeksamen. Tre dage efter, at hun var færdiguddannet, blev der udskrevet folketingsvalg, hvor hun blev valgt ind.

/ritzau/