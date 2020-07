Vidtgående beføjelser i særloven om corona

* Hasteloven, som Folketinget vedtog 12. marts 2020, giver den siddende sundhedsminister vidtgående beføjelser.

* Sundhedsmyndighederne får uden retskendelse mulighed for at få adgang til folks hjem, hvis der er mistanke om, at de er smittet med coronavirus.

* Myndighederne får mulighed for at tvangsundersøge, tvangsbehandle eller sætte folk i tvangskarantæne, hvis der er mistanke om smitte. Der er også mulighed for vaccination gennem tvang.

* Politiet får mulighed for at anvende magt og afgør selv, om det er nødvendigt. Der henvises til politilovens paragraf 16, som omfatter anvendelse af almindelig fysisk magt.

* Der indføres mulighed for forbud mod adgang til offentlige institutioner, supermarkeder og butikker, offentlige og private plejehjem og sygehuse samt restriktioner på transportmidler.

* Sundhedsministeren får efter samtale med justitsministeren mulighed for at forbyde større forsamlinger.

* Der indføres en solnedgangsklausul, så hasteloven udløber 1. marts 2021.

Kilde: Folketinget, Ritzau

/ritzau/