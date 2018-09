Vikingedyder bliver management-teori

I en ekstremt foranderlig tid klarer nordisk kultur og erhvervsliv sig så godt, at det har vakt hele verdens opmærksomhed. Engelsksproget ledelsesbog søger 1000 år tilbage og finder forklaringen på Nordens nutidige succes i vikingetiden

Tilbage i 800-tallet gengav de frankiske rigsannaler en lille beretning om, hvordan frankerne forsøgte at forhandle sig fra at blive angrebet og slået ihjel af en skibsladning nordboer. Frankerne sendte derfor en udsending, som bad om at blive ført til vikingernes leder, men fik svaret: ”Her er vi alle ledere”.

Vi springer nu over tusind år frem til et møde i Stockholm, hvor en delegation fra SAS’ hovedkontor skulle forhandle en større international aftale på plads. På den skandinaviske side af bordet befandt en ung amerikaner sig, som lige var begyndt allernederst i hierarkiet som trainee i SAS. Han blev lamslået, da SAS-chefen i en pause bad om at høre hans mening.

”Jeg svarede sikkert et eller andet åndssvagt, men det er ikke pointen. Pointen er, at jeg skulle være med til at bestemme,” siger amerikaneren.

Han hedder Chris Shern og nåede at være ansat i SAS i 21 år og arbejde sig op til chef for flyselskabets trafik til Italien og det østlige Middelhav, inden han for et par år siden skiftede job til administrerende direktør i erhvervsfonden IME med base i Danmark.

Ifølge Chris Shern og hans makker Henrik Jeberg er der noget helt særligt ved den måde, ledelse foregår på i Danmark. Og som de redegør for i bogen ”Return of the Vikings – Nordic Leadership in Times of Extreme Change”, kan det meget vel være, at dette særlige går helt tilbage til dengang, da vikingerne hærgede Frankerrigets kyster. Bogen, som udkom i maj, er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag, men er skrevet på engelsk, fordi den primært henvender sig til et internationalt publikum.

I bogen indgår interview med en række lederskikkelser fra mange lande som kokken Claus Meyer, filosofiprofessor Vincent Hendricks, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), den tidligere leder af Senterpartiet i Norge Åslaug Marie Haga, den svenske tidligere SAS-topchef Jan Carlzon, den finske chefdirigent ved BBC Symphony Orchestra Sakari Oramo og leder af det islandske Piratparti Birgitta Jonsdottir, der alle reflekterer over den særlige nordiske vikingearv. Bogen er ifølge forfatteren ikke tænkt som en hurtig opskrift på succes, men en inspirationsbog.

”I begyndelsen var titlen bare en arbejdstitel, fordi vi ville undersøge, hvorfor der er så meget, der lykkes i Norden og i Danmark. I har verdens bedste restaurant, Noma, verdens bedste erhvervsleder, Novo Nordisks Lars Rebien Sørensen, og verdens største legetøjsbrand, Lego. I har hele nordic noir -bølgen og så er I verdens lykkeligste folk. Alene sidste år blev der udgivet 12 bøger på engelsk, som søgte forklaringen i begrebet hygge. Men da vi gik i dybden med at undersøge vikingerne, fandt vi frem til ni gamle nordiske dyder, som vi mener kan bruges som ramme til at forklare det særlige ved nordisk ledelse,” siger Chris Shern, der mener, at kombinationen af ham som dansk baseret amerikaner og Henrik Jeberg som amerikansk baseret dansker er egnet til at formidle det særligt nordiske ud i verden.