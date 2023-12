Vikingeskibsmuseet genåbner med få skader efter julestorm

Vand og vind er faldet til ro, efter at stormen Pia tog forhøjet vandstand med sig, der risikerede historiske vikingeskibe i Roskilde bevarelse.

Men med et stort beredskab i ryggen har Vikingeskibsmuseet i Roskilde overlevet stormen og den forhøjede vandstand med kun enkelte skader.

"Byg båd"-værkstedet på Museumsøen var den eneste bygning, hvor der er kommet vand ind på gulvet - endda uden at medføre varig skade.

Det skriver museet i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at Vikingeskibshallen er åbnet lørdag klokken 10, og Museumsøen åbner juleaftensdag.

- Der er kun én ting at sige nu, og det er tusind tak til alle de medarbejdere og frivillige, der utrætteligt har hjulpet til med at sikre Vikingeskibsmuseet, lyder det fra beredskabschef på museet Maiken Maigaard i meddelelsen.

I forbindelse med beredskabets arbejde med at sikre Museumsøen og Vikingeskibshallen, hvor de fem historie vikingeskibe fra Skuldelev står, lukkede museet onsdag.

Museet ligger lige ned til Roskilde Fjord, hvor der var varslet høj vandstand på op mod 184 centimeter over normalen fredag.

Fredag aften kunne Vikingeskibsmuseets beredskab begynde med hjælp fra frivillige fra museets bådelaug at tømme vand af de lange røde gummislanger, der ligger langs Vikingeskibshallens sider.

Og der er også fortsat arbejde med at rengøre efter stormen, hvorfor gæster de kommende dage vil kunne se beredskabet arbejde med at pakke sammen under besøget.

Det er langtfra første gang, at Vikingeskibsmuseets beredskab er kommet i brug på grund af storm og høj vandstand.

For ti år siden gjorde stormen Bodil det klart, at Vikingeskibshallen ikke alene længere kunne beskytte de fem originale skibe fra den sene vikingetid.

Skaderne fra stormen blev opgjort til 11,5 millioner kroner. Siden da er museet blevet sikret mod storm fem gange inklusive mod stormen Pia. I 2022 blev en konkurrence om et nyt museum igangsat.

Til januar vil en dommerkomité afsløre, hvem der har vundet arkitektkonkurrencen og dermed skal stå i spidsen for at bygge et bedre sikret museum til fremtiden.

/ritzau/