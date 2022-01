Vikingeskibsmuseum sætter lid til store slanger under storm

Såkaldte watertubes skal sørge for, at vandstigninger ikke rammer vikingeskibe på museum i Roskilde Fjord.

På Vikingeskibsmuseet i Roskilde er de i fuld gang med at forberede sig på stormen Malik, som ventes at ramme Danmark lørdag eftermiddag.

På Vikingeskibsmuseet er det særligt forventningen om betydeligt forhøjet vandstand, som giver grund til panderynker.

Vikingeskibsmuseet ligger lige ned til Roskilde Fjord, hvor vandstanden kan stige med op til 1,90 meter.

Derfor er der lagt såkaldte watertubes ud for at holde vandet ude af museet, fortæller Tom Nicolaisen, konstitueret beredskabsleder på museet.

- Vi har lagt watertubes ud, som er nogle vandfyldte slanger, der skal holde vandet ude af Vikingeskibshallen, hvor vikingeskibene er, og ude af det, vi kalder øen, hvor vi har bygninger, som ligger ret lavt, siger han.

Han fortæller, at de blev lagt ud i fredag. Årsagen er, at det er nemmere at gøre dem klar i roligt vejr i stedet for lørdag, hvor vinden ventes at tage til.

- I morgen vil vi sikre skibene i Vikingeskibshallen ekstra ved at lægge plastik over dem, tilføjer Tom Nicolaisen.

Man venter med at lægge plastik over vikingeskibene til søndag, fordi de ikke har godt af at ligge længe under plastik.

Vandstanden ved Vikingeskibsmuseet ventes at være på sit højeste i løbet af søndag eftermiddag.

Vikingeskibsmuseet forbereder sig mere præcist på et forhøjet vandstand på 1,83 meter, som er varslingen fra DMI.

Hvis prognosen holder, vil det være den næsthøjeste vandstand, der er målt ved Vikingeskibsmuseet, siden man begyndte at registrere vandstand i 1992.

Museet har brugt watertubes før. Men det er alligevel med lidt ekstra spænding, at de tager dem i brug denne gang.

- Det her er den højeste vandstand, vi har prøvet dem på. Så vi er lidt spændte på, om de virker. Men vi tror på det, siger Tom Nicolaisen.

I løbet af lørdag vil medarbejdere løbende holde øje med, om de store vandslanger fungerer som planlagt.

Museet havde ikke watertubes under stormen Bodil i december 2013, hvor vandstanden steg med 2,06 meter. Stormen ramte Vikingeskibshallen med voldsom kraft, som gik hårdt ud over bygningens tilstand.

- Med Bodil var vi temmelig uforberedte på, hvad vi skulle gøre og forsøgte at sikre hallen og bygningerne med sandsække og plastik. Og det lykkedes ikke særligt godt.

- Siden har vi investeret i de her watertubes og føler os på den måde meget bedre forberedte nu end tidligere, siger Tom Nicolaisen.

/ritzau/