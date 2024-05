Vil du grille i pinsen? Brandfolk råder til at passe på med åben ild

Hvis man har planer i pinsen om at grille, lave bål eller brænde haveaffald af, så skal man tænke sig godt om.

Sådan lyder en opfordring fra Danske Beredskaber fredag.

Mange steder i hele landet er brandfareindekset nemlig på "høj", forklarer sekretariatschef Bjarne Nigaard.

- Det gode forårsvejr har for alvor ramt os, og det betyder, at naturen omkring os er rigtig tør.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Selv om nogle af synes, at det ikke er længe siden, det har regnet, har meget sol og vind betydet, at naturen mange steder er der, hvor brandfaren er høj. Så det er en god idé at tænke sig om, hvis man skal bruge åben ild i naturen, siger han.

Det er ellers ikke længe siden, vi afsluttede, hvad der endte som den vådeste april siden 1874, hvor de landsdækkende nedbørsmålinger begyndte.

Der faldt i gennemsnit ud over landet 104 millimeter nedbør i april 2024, viser en opgørelse fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Men mere end halvvejs gennem maj ser situationen altså anderledes ud.

For landets beredskaber er forår og sommer højsæson for naturbrande.

Ifølge Danske Beredskaber rykker de kommunale beredskaber i gennemsnit ud over 200 gange om måneden til naturbrande fra marts til september.

Det er over dobbelt så mange udrykninger til naturbrande som i årets øvrige fem måneder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sommeren sidste år fik en knastør start med dertilhørende afbrændingsforbud i store dele af landet og landsdækkende tørke.

Brandfareindekset er en prognose, der viser den forventede risiko for, at naturbrande kan opstå og sprede sig dags dato og den følgende dag.

Det er ikke til at sige, hvordan indekset i år vil komme til at se ud på længere sigt. Men, siger Bjarne Nigaard:

- Hvis vejret ikke umiddelbart slår om, og vi fortsat får sol og tørke, så er det ikke sådan, at brandfaren er for nedadgående. Tværtimod.

- Så at tænke sig om og tjekke brandfare.dk, inden man tænder grillen eller svitser ukrudtet med ukrudtsbrænderen, er en rigtig god idé.

/ritzau/