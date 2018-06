Uffe Elbæk vil være statsminister

Alternativet vil hverken pege på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen. Men vil ikke give garantier.

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, erklærer sig nu som statsministerkandidat i det folketingsvalg, der skal være afholdt om under et år.

Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag aften.

Han vil hverken pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, eller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Uffe Elbæk afviser dog at give garantier, for "tingene kan ændre sig i politik".

- Der er ingen af de to nuværende partier, som stiller med en statsministerkandidat, der kan tælle vores stemmer ind i deres ligning, siger Uffe Elbæk.

- Hvis det så viser sig, at vi ikke kan få den opbakning i befolkningen, så peger vi stadigvæk hverken på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen, siger han til DR Nyheder.

Alternativet kommer ikke til at agere parlamentarisk grundlag for en S-regering under en dronningerunde eller i den efterfølgende valgperiode.

Han vil bryde med blokpolitikken og de "præsidentvalgslignende forløb", han har været vidne til i en årrække, siger han til Politiken.

/ritzau/