Vildsvin i Himmerland meldt til politiet

Efter at i alt 35 vildsvin er set i et område i Himmerland, er den formodede udsætning nu meldt til politiet.

Naturstyrelsen har meldt en formodet udsætning af 35 vildsvin til politiet, efter at de er set nær Gatten i Himmerland.

Det oplyser Naturstyrelsen tirsdag.

Siden midten af juli har lokale jægere flere gange observeret en større gruppe vildsvin gå nogenlunde samlet i et område, hvor der ellers ikke er vildsvin.

Og det har fået styrelsen til at tro, at vildsvinene er sat ud i naturen - og altså ikke er vilde, fortæller Mads Jensen, kontorchef i Naturstyrelsen.

- Den adfærd, de pågældende vildsvin udviser, virker, som om de er vant til mennesker. De har ikke den naturlige flugtafstand, og deres adfærd i det hele taget virker menneskevant.

- Derfor er det ikke vildsvin, der efter al sandsynlighed er født i naturen, siger han.

I Danmark er det ulovligt at sætte vildsvin ud i naturen uden en tilladelse. Årsagen er, at man er bange for, at afrikansk svinepest rammer danske svin og dermed dansk eksport.

Vildsvin har ellers været udryddet herhjemme i 200 år, men de senere år er flere indvandret fra Tyskland og har bosat sig i Sønderjylland. I dag vurderer Naturstyrelsen, at der er omkring 100 vilde vildsvin i Danmark.

Folketinget vedtog den 4. juni vildsvinehegnsloven om opførelse af et hegn langs den dansk-tyske grænse. Og den 13. august fik det 70 kilometer lange vildsvinehegn grønt lys fra Miljøstyrelsen.

Samtidig blev jagtreglerne i foråret lempet, hvilket gav jægere lov til at skyde vildsvin døgnet rundt og året rundt.

Ifølge Mads Jensen er størstedelen af de 35 vildsvin i Himmerland allerede nedlagt af jægere i området. Alligevel håber han, at politiet vil undersøge, om der er hold i mistanken om, at vildsvinene er udsat.

- Hvis der skulle være nogen, der har udsat dem, er det vigtigt at sende det klare signal, at det skal de altså lade være med, siger han.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.

/ritzau/