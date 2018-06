Vildsvinehegn til afstemning: Kan påvirke dyrelivet

Minister lover at overholde internationale regler, men naturfond er stadig bekymret for vildsvinehegn.

Et 70 kilometer langt og 1,5 meter højt vildsvinehegn vil formentlig være at finde ved den dansk-tyske grænse efter sommeren.

Mandag ventes et flertal med regeringen og Dansk Folkeparti at stemme forslaget om hegnet igennem i Folketinget. Det skal hindre vildsvin i at komme til Danmark og dermed sikre den danske svinebestand mod afrikansk svinepest.

Før hegnet kan bygges, er det dog vigtigt at undersøge hegnets betydning for dyrelivet i forhold til EU's naturlovgivning.

Sådan lyder det i et svar fra EU-Kommissionen til Verdensnaturfonden (WWF), som har skrevet til EU's miljøkommissær, Karmenu Vella. Kommissionen opfordrer til en grundig undersøgelse af hegnets påvirkning af dyrelivet.

- Sådan et projekt kan bestemt påvirke dyrelivet i området, herunder arter og Natura 2000-områder, som er beskyttede under EU-naturlovgivningen, skriver kommissionen i svaret.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen skriver i et skriftligt svar, at man vil overholde alle internationale regler på området, når hegnet er vedtaget.

- Når det er vedtaget, kan der efterfølgende gives tilladelse til det. I den proces vil vi naturligvis overholde alle internationale forpligtelser, også på miljø- og naturområdet, skriver ministeren.

Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i WWF, advarer dog stadig om, at hegnet kan skade dyrelivet. For selv om ministeren forsikrer, at det vil opfylde EU-reglerne, holder Øksnebjerg fast i, at det er en dårlig idé.

- Hegnet kommer til at forhindre sjældne og truede dyr i at bevæge sig frit mellem Danmark og Tyskland. Hegnet kommer til at gå igennem fredede områder, og det er en rigtig dårlig idé, siger generalsekretæren.

WWF anerkender den potentielle fare, som svinepest udgør. Men mener ikke, at der er nogen dokumentation for, at et hegn skulle være effektivt.

Eksempelvis er vildsvin dygtigere svømmere og kan således krydse fjorden ved Flensborg, lyder det.

Hegnet ved den dansk-tyske grænse kommer til at koste knap 80 millioner kroner.

/ritzau/