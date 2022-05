Villadsen efter ny EU-politik: Et markant og godt skridt

Det er et godt skridt for Enhedslisten, at det ikke er et mål i sig selv med EU-exit, mener Mai Villadsen.

Der er blevet taget et markant og godt skridt.

Sådan beskriver Mai Villadsen, Enhedslistens politiske ordfører, partiets nye EU-politik.

- Det er ikke længere et mål i sig selv, at Danmark skal ud af EU. Men at EU er en kampplads, hvor vi arbejder for at rykke politikken i en mere progressiv rød-grøn retning.

- Det er jeg glad for er lykkedes for os og på en god måde, siger Mai Villadsen efter afgørelsen.

Her blev et forslag stillet af blandt andre tidligere politisk ordfører Pernille Skipper og EU-parlamentariker Nikolaj Villumsen vedtaget som partiets nye EU-politik.

Hovedingredienserne i det er et opgør med krav om EU-exit nu og her. I stedet er plan A, at EU skal forandres indefra, mens plan B er udmeldelse, hvis det bliver nødvendigt.

- Vi holder stadigvæk muligheden åben for, at hvis EU rykker sig i en markant dårlig retning, så skal det være et perspektiv og en mulighed, siger Mai Villadsen.

- Det kunne være, hvis EU blokerer for den politik, som et bredt flertal i Folketinget vil have på økonomiske og klimaspørgsmål.

I den nye EU-politik er den generelle kritik af EU's "demokratiske underskud" fastholdt.

Men det er vigtigt at være til stede i unionen, mener den politiske ordfører.

- EU er en kampplads og et sted, hvor man samarbejder – også om at skabe klimahandling og lave forandringer, der gavner den brede befolkning. Der skal vi være repræsenteret som venstrefløj. Det er fuldstændig afgørende, at vores stemme er i EU, siger hun.

Mai Villadsen ville op til afstemningen ikke tilkendegive, hvilket af de i alt fire forslag til en ny EU-politik, som hun støttede. Og det har ikke ændret sig efter.

- Jeg kommer stadig ikke til at sige, hvad for et forslag, der var mit drømmeforslag. Som politisk ordfører har jeg den rolle at samle partiet, og det synes jeg er rigtig vigtigt.

Rosa Lund, der blandt andet er partiets udlændinge- og retsordfører, glæder sig til at "forsvare den nye politik".

- Jeg mener, at vi skal bruge EU som en kampplads. Som udlændingeordfører er det gået op for mig, hvor vigtig en kampplads EU er på netop udlændingespørgsmålet. Den kamp kan Enhedslisten deltage i nu, og det er jeg rigtig glad for, siger Rosa Lund.

På talerstolen anbefalede hun at stemme på det forslag, der endte med at blive vedtaget, og det forslag, der var mest EU-positive af de fire.

