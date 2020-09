Villy Søvndal er nu fast besluttet på at blive Koldings borgmester

V skal finde ny borgmesterkandidat. Det gør ikke Søvndals egne borgmesterchancer ringere, vurderer han selv.

Villy Søvndal manglede bare at få det sidste på plads. Men nu har den tidligere udenrigsminister og SF-formand endelig besluttet sig for gå efter borgmesterposten i Kolding.

Det annoncerer han på et pressemøde på Restaurant Skamlingsbanken i Kolding fredag formiddag.

- Jeg er slet, slet ikke færdig med politik, og jeg er slet ikke træt af det. Jeg synes, at jeg har rigtig mange kræfter og rigtig meget at give stadigvæk, siger Villy Søvndal til Ritzau forud for pressemødet.

Det er tre uger siden, at den 68-årige Villy Søvndal første gang delte sine overvejelser omkring at gå efter at blive borgmester.

Siden har han talt med de partier, som han håber på, vil støtte ham, når byrådet efter kommunalvalget næste år skal konstituere sig.

Det er blandt andet De Radikale og Enhedslisten, som på Christiansborg også tilhører den samme politiske fløj som SF.

- Jeg har en rigtig god fornemmelse efter at have talt med de partier, som er vores naturlige samarbejdspartnere, siger Villy Søvndal.

- Jeg siger ikke, at de siger, den er hjemme. Men jeg har haft nogle rigtig gode snakke om, hvad jeg gerne vil med posten, og det er mit indtryk, at de synes, det er en god idé, at jeg stiller op.

Der er også sket det, at den nuværende borgmester Jørn Pedersen, som har skaffet Venstre absolut flertal i Kolding byråd, har besluttet ikke at genopstille.

Han var den store stemmesluger med flere end 12.000 personlige stemmer ved det seneste valg, og han har siddet på posten siden 2010.

- Det gør formentligt ikke chancerne ringere. Men omvendt har jeg det stadig sådan, at man skal passe på med at tro, at ting er afgjort, før de er afgjort. Jeg ved godt, at der skal flyttes rigtig mange stemmer i forhold til sidste valg.

Villy Søvndal håber at kunne udnytte den medvind, som SF har i de nationale meningsmålinger i øjeblikket. Ved kommunalvalget i 2017 fik SF kun 7,1 procent af stemmerne i Kolding.

Villy Søvndal forlod kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune for 26 år siden. Han sad som medlem fra 1982 til 1994, indtil han blev valgt til Folketinget.

Villy Søvndal har ved tidligere valg kapret rigtig mange af vælgernes stemmer.

Da han stillede op til regionsrådsvalget i 2017 i Region Syddanmark, fik han 69.841 personlige stemmer og var den politiker, som fik næstflest. Han blev kun overgået af regionsrådsformanden Stephanie Lose (V).

Alligevel udviklede valgnatten sig til lidt af en fiasko for Villy Søvndal, da Stephanie Lose ikke inviterede SF med til forhandlingerne om regionsrådets sammensætning.

Villy Søvndal skal formelt vælges som SF's spidskandidat i Kolding ved en generalforsamling 19. september.

/ritzau/