Villy Søvndal vil være borgmester i Kolding

Intet er givet på forhånd, men den tidligere SF-formand vurderer, at borgmesterposten er indenfor rækkevidde.

Tidligere udenrigsminister og formand for SF, Villy Søvndal, fortæller til TV SYD, at han vil gå efter borgmesterposten i Kolding Kommune.

Han mangler bare at få det sidste på plads, før han officielt melder sig som kandidat til kommunalvalget i 2021.

- Kandidaturet bunder i, at jeg har fået mange henvendelser fra folk, der gerne ser mig som borgmester i Kolding Kommune. Personligt synes jeg også selv, at Kolding trænger til flere og nye visioner for, hvor man gerne vil hen.

Villy Søvndal forlod kommunalbestyrelsen i Kolding Kommune for 16 år siden. Han sad som medlem fra 1982 til 1994, indtil han blev valgt til Folketinget.

I øjeblikket sidder den 68-årige Villy Søvndal som regionsrådsmedlem i Region Syddanmark.

- Der er ikke noget, der er givet på forhånd, men jeg vurderer, at borgmesterposten er inden for rækkevidde, siger han til TV SYD.

- Det vil selvfølgelig være naturligt for SF at samarbejde med Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten i forhold til en borgmesterpost, men jeg kommer ikke til at udelukke et samarbejde med andre partier også. Jeg kommer ikke til at føre snæver blokpolitik, fortæller han.

/ritzau/