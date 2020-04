Vin og alkohol er blevet til håndsprit til regionerne

En række bryggerier og alkoholproducenter har været med til at sikre regionerne leverance af håndsprit.

Et samarbejde mellem de danske regioner og en stribe bryggerier betyder, at de første 9000 liter håndsprit lavet på ting som vin og alkohol er blevet leveret til regionerne. Mere er på vej.

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- Håndsprit er afgørende, når vi skal begrænse smittespredningen og sikre en god hygiejne. Og på hospitalerne er håndsprit direkte forbundet til arbejdet med at redde menneskeliv.

- Derfor er det også fantastisk at se, at vi på tværs af regionerne og erhvervslivet i fællesskab arbejder sammen om at sikre de nødvendige ressourcer, skriver formand for Region Sjælland, Heino Knudsen, i pressemeddelelsen.

Samarbejdet er sket, ved at en lang række bryggerier har sendt ting, der kan bruges til at lave håndsprit, til Borup Kemi, der så har lavet håndspritten.

- De her råvarer, der er brugt til produktionen af den første håndsprit, kommer fra både Carlsberg og Royal Unibrew. Men også mange fynske virksomheder som Ørbæk Bryggeri, Storms Pakhus, Bodegaen, Viggos, Ryans og Blomsten Bien har tilsammen doneret mere end 21.000 liter øl, skriver Niels Hald, direktør i Bryggeriforeningen, i meddelelsen.

Blandt de, der har doneret, er blandt andet Carlsberg med 17.000 liter alkoholbase, 8000 liter Fynsk Forår fra Ørbæk, Sall Whiskey med 700 liter sprit, Royal Unibrew med 30.000 liter afdampet alkohol og Salin Group med 150 flasker vin.

- Siden hen har Carlsberg etableret et ætanol-konsortium sammen med Ørsted, Ree Holding og statens nødberedskab om storskala produktion af ætanol til desinfektionsmidler.

- Projektet, der er støttet af Carlsbergfondet og Novo Fonden med i alt 17,5 millioner kroner, indebærer, at Carlsberg i Fredericia omstiller en stor del af sin produktion og distribution til at levere den alkoholbase, anlægget skal køre på, skriver Danske Regioner.

/ritzau/