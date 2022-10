Vind og vejr sender elprisen til laveste niveau siden maj

Der kan være en økonomisk gevinst, hvis man venter med at vaske sine snavsede sokker til onsdag.

Her vil elprisen nemlig ligge på et niveau, der ikke er set lavere siden maj. Det viser data fra elbørsen Nord Pool.

De lave elpriser er et resultat af, at store dele af Europa har oplevet en del blæsevejr på det seneste. Det siger Kristian Rune Poulsen, som er chefkonsulent i brancheorganisationen Green Power Denmark.

- Når vi ser de lave elpriser i øjeblikket, er det fordi, vi har meget af den billige energi til rådighed. Vi har faktisk mere, end vi skal bruge. Det er især, fordi der er meget vind over et stort område i Europa, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og selv om vi er gået ind i det mørke halvår, så er der faktisk også en del energi fra solen. Det kan især ses på elprisen midt på dagen, hvor timeprisen er den laveste.

Den gennemsnitlige pris for en megawatt-time lyder gennemsnitligt på cirka 363 kroner onsdag. I august krydsede den tilsvarende pris 5000 kroner.

Kristian Rune Poulsen regner med, at danskerne i løbet af efteråret vil opleve billigere elpriser, end tilfældet har været i nogle af sommermånederne. Det skyldes, at det typisk blæser mere i efteråret.

- Men de faldende gaspriser er også medvirkende til, at det fremadrettet ser bedre ud end i august. Den er lige nu halveret fra sit højeste niveau.

Mange dage betyder gasprisen noget, fordi vi er afhængige af gassen til at producere strøm, når vinden ikke er der til at hjælpe os.

Grunden til at man allerede kan se elprisen for i morgen er, at elhandlerne og -producenterne hver dag melder ind ved middagstid, hvor meget de ønsker at producere og købe.

Så bliver der lavet auktioner, hvor udbud og efterspørgsel mødes. Ud fra disse tal bliver produktionen og prisen fastlagt for de næste 24 timer.

/ritzau/