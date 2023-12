Vinden løjer af - men vandstanden er fortsat høj

Stormen Pia slipper stille og roligt sit tag i Danmark, i takt med at den trækker østover.

Det fortæller DMI, der dog fortsat melder om blæsende vejr med vindstød op til stormende kuling.

Det er særligt på Bornholm og ved Vestkysten, at man fortsat vil mærke vinden ruske frem til i aften, men det generelle billede er altså, at vinden er på tilbagetog.

Det er vandet til gengæld ikke, for blæsten er fortsat kraftig nok til at presse vandet ind mod land.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der forventes fortsat forhøjet vandstand flere steder, og visse steder vil vandet i løbet af fredag stige til langt over dagligt vande frem mod lørdag.

Det gælder blandt andet Isefjord og Roskilde Fjord, hvor vandstanden kan nå mellem 140 og 190 centimeter over normalen.

Flere andre steder, herunder Limfjorden, Kattegat, Storebælt og Øresund forventes vandet at nå op til 160 centimeter over dagligt vande.

Ud over, at vandet presses ind mod kysterne, vil der visse steder også være udfordringer i forbindelse med, at åer og vandløb trykker den anden vej.

Der er i løbet af torsdag faldet en del regn rundt om i landet, og den forhøjede vandstand betyder, at der kan være risiko for oversvømmelser der, hvor vandløbene munder ud i havet.

Midt- og Vestsjællands Politi opfordrer således til, at man holder sig væk fra havnene i Holbæk og Roskilde.

/ritzau/