Vindfølsomme køretøjer forbydes på Storebæltsbroen onsdag

På grund af kraftig blæst er kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen forbudt. Det forventes først at blive ophævet onsdag klokken 19.

Både store og små køretøjer kan være vindfølsomme, fremgår det på broens hjemmeside.

Det kan eksempelvis være trailere, campingvogne, varevogne og øvrige påhæng, hvor vægten af traileren er under ti tons.

Det er, når det blæser mere end 15 meter i sekunder, at vindfølsomme køretøjer ikke må køre over broen.

Indtil december i år har selskabet haft for vane at "fraråde" særlige køretøjer, når det blæser. Der har altså været tale om en anbefaling, men det er slut.

Forbuddet er indført for at undgå, at køretøjer vælter, eller at ting flyver af dem. Og også for at undgå, at det påvirker trafikken.

Det er kun en myndighed såsom politiet, der kan gøre det.

/ritzau/