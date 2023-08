Vindstød af orkanstyrke kan ramme Hanstholm og Hirtshals

Tirsdag kommer kraftige vinde ind over den nordlige del af Jylland og den nordlige del af Kattegatområdet.

Det kan betyde vindstød af orkanstyrke ved Hirtshals, Hanstholm og Anholt.

Det siger Klaus Larsen, vagtchef hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Der vil vindstødene være tæt på orkanstyrke, og der kan måske komme en enkelt eller to målinger på orkanstyrke, siger han.

Den kraftige regn er mandag formiddag begyndt at drive ind over Nordjylland. Blæsten tiltager i løbet af mandagen, inden den når sit højdepunkt tirsdag.

- Vi har kraftige vinde allerede nu med kuling tæt på stormstyrke. Det er noget, der tiltager i løbet af dagen, aftenen og natten, siger Klaus Larsen.

DMI's officielle varsling hedder kraftig regn og vindstød af stormstyrke, og særligt på denne årstid er træerne ekstra følsomme over for vinden, siger vagtchef hos DMI.

- Der er risiko for, at der kan vælte træer nogle steder og andre store genstande, siger Klaus Larsen.

- Man skal passe på, at naboerne ikke har løse genstande i haverne og løse tagsten der kan blæse af, tilføjer han.

Vindstødene bliver ifølge DMI kraftigst i Nordjylland og Bornholm samt i kystområderne ved Nordsjælland.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom, når man bevæger sig ud tirsdag formiddag.

På Bornholm har politiet mandag formiddag modtaget ti henvendelser om træer, der allerede er væltet, eller som er lige ved at vælte.

Derfor opfordrer politiet til, at man undgår at køre ad skovstrækninger på grund af risikoen for, at flere træer kan vælte.

Der opfordres blandt andet til, at bilister undgår området omkring Almindingen, hvor der er en lang skovstrækning.

Også Københavns Beredskab advarer mod at færdes steder med øget risiko. Det gælder særligt i parker og skove.

Stormen har endnu ikke fået et navn, men skal den have et navn adopteres Hans fra stormen i Norge, oplyser DMI.

