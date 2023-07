Vingegaard kan veksle Tour-sejr til rådhuspandekager og Tivolibesøg

Søndag skal Jonas Vingegaard cykle over brostenene på Champs-Élysées i Paris med den gule trøje limet til kroppen og som vinder af Tour de France for anden gang i streg - hvis alt går efter planen.

Traditionen tro betyder det rådhuspandekager og hyldest af den 26-årige rytter fra Glyngøre på balkonen ud til Rådhuspladsen.

Københavns Kommune inviterer danskerne til officiel hyldest af Jonas Vingegaard onsdag den 26. juli.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

For anden gang gør han efter alt at dømme det utrolige og har bragt sig i vinderposition i verdens største cykelløb, og det glæder overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), som er vært for den officielle hyldest.

- Det er intet mindre end historisk, at Jonas Vingegaard med al sandsynlighed vinder Tour de France for andet år i træk. Vi kan alle være stolte af ham og vores stærke cykelnation, siger hun.

- Det vil ikke blot være en kæmpe sejr for denne sommers hovedperson, men også for Danmarks stærke hverdagscyklisme, de mange cykelklubber og stærke foreningsliv, der hver dag gør en kæmpe forskel for vores børn og unge, påpeger overborgmesteren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager også i fejringen på rådhuset, hvor hun skal holde en tale.

Danmarks Cykle Union (DCU) står for at arrangere hyldesten af Vingegaard.

Den helt store fejringsplan bliver skudt i gang onsdag klokken 11.30, hvor Jonas Vingegaard kører i bil fra Københavns Lufthavn til Rådhuspladsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Klokken 13.40 træder den unge cykelrytter ud på balkonen, hvor alle kan møde op for at hylde og hædre manden i den gule trøje.

Når han har spist sine rådhuspandekager, går turen videre til Tivoli, hvor han sammen med resten af de danske Tour de France-ryttere skal hyldes igen.

Her modtages de blandt andet af Pjerrot, hvorefter TV 2-vært Stine Bjerre interviewer dem på scenen i Tivoli. Denne del af fejringen ventes at begynde klokken 16.

- Vi troede og drømte nok alle om en gentagelse af sejren fra sidste år, siger Tivoli-direktør Susanne Mørch Koch i en pressemeddelelse.

Søndagens etape er en slags paradekørsel, og derfor er Tour de France så godt som afgjort efter lørdagens etape.

/ritzau/