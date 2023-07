Vingegaard-sejr udløser udbetaling på 1,5 millioner fra Danske Spil

Den danske succes under Tour de France kan mærkes hos Danske Spil, der gør klar til at gribe til lommen for betale de spillere, der har sat sparekronerne på Jonas Vingegaard som vinder af det franske etapeløb.

Hvis Jonas Vingegaard kører over målstregen som vinder af årets Tour de France, som forventet, står Danske Spil til at skulle udbetale samlet 1,5 millioner kroner i gevinster.

Danske Spil har oplevet en stor interesse på at spille på årets Tour de France, og på endnu en sejr til Jonas Vingegaard.

Det fortæller Mathias Reimer Larsen, som er oddssætter.

- Vi troede, at det peakede (toppede red.) sidste år med Tour-start i Danmark, men interessen har kun været stigende fra vores kunder herinde, med Jonas Vingegaard som favorit til at vinde Tour de France i år – det var han ikke sidste år - og samtidig ti andre rigtigt stærke navne, som stillede til start, siger han.

Interessen for at spille på Jonas Vingegaard var stor allerede inden startskuddet til årets løb. Det var samlet omkring halvdelen af spillene, der blev sat på Jonas Vingegaard.

Oddsene på Jonas Vingegaard faldt i starten af løbet, da han kom stærkt fra start. Men det ændrede ikke ved Danske Spils kunders lyst til at spille på ham.

- Men så begyndte Tadej Pogacar at bide fra sig, og det så kunderne også, og så tippede det faktisk lidt over til ham i forhold til de indskud, vi så fra kunderne. Men derfra så hverken Jonas (Vingegaard red.) eller kunderne sig tilbage, siger Mathias Reimer Larsen.

Ifølge ham kan den stigende interesse også mærkes på andre dele af cykelløb.

Mathias Reimer Larsen fortæller, at interessen for at spille på Tour de France-sejren også betyder, at mange spiller på, at det er danskere, som vinder etaperne.

- Der kan man fremhæve ottende etape med sejren til Mads Pedersen, og 18. etape med Kasper Asgreens sejr. Der kunne kunderne gå rigtigt glade hjem, for der ramte de plet, siger han.

Det er en tendens, som Danske Spil har set i løbet af en årrække, hvor danske cykelryttere har leveret store resultater.

Sidste etape af årets udgave af det store franske cykelløb køres søndag.

/ritzau/