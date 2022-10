Vinteren kommer. Og det gør vinterdepressionen også

Snart er det både mørkt, når man står op, og mørkt, når man kører hjem fra arbejde. For op mod ti procent af danskerne betyder det, at de får en vinterdepression.

Hvert efterår bliver dagene mørkere og koldere. Men i år bliver dagene endnu mørkere og koldere end normalt. De stigende el- og varmepriser har fået os til at slukke for lyset, og flere virksomheder og privatpersoner har også meldt ud, at de ikke vil pynte med julebelysning. Professor i klinisk neurobiologi og overlæge Gitte Moos Knudsen mener dog ikke, at vi er mere udsatte for en vinterdepression i år.

Gitte Moos Knudsen, overlæge og professor i klinisk neurobiologi, hvad kendetegner en vinterdepression?