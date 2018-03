Vinterkulde skaber skarv-invasion af vandløb

Tilfrosne søer sender skarve på jagt i vandløb med sjældne snæbler.

Kulden i Danmark de seneste dage har rent bogstaveligt lagt et låg på flere søer. Det forhindrer fugle i at jage søens fisk, og det har blandt andet sendt skarver på jagt i vandløb, hvor vandet stadig risler afsted.

Det skriver Danmarks Sportsfiskerforbund.

Forbundet henviser til observationer fra tre forskellige åløb, der viser op til tre til fire gange så mange skarver som vanligt.

Skarven går efter blandt andet havørreder men også den truede snæbel.

Snæblen er en af verdens mest sjældne og truede fiskearter med en bestand på få tusinde. De fleste findes i Vidå-systemet, skriver Danmarks Sportsfiskerforbund, men også i de andre Vadehavsåer findes mindre bestande.

Staten har med penge fra EU fjernet spærringer og gennemført andre initiativer i flere Vadehavsåer for et trecifret millionbeløb for at støtte bestanden af snæbler.

Et studie fra 2014 viser, at mindst 30 procent af de voksne snæbler ædes af skarver.

/ritzau/