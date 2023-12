Vinterkulden er på kort visit inden lunere slutning på ugen

Vinteren kommer retur på et kort visit i denne uge, inden lunere temperaturer bevæger sig over Danmark.

Det fortæller Anesten Devasakayam, der er vagthavende meteorolog i Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Mandag starter med regn, men i løbet af dagen kommer der ophold i regnvejret. Temperaturen mandag bliver mellem en og fem grader, fortæller meteorologen.

Natten til tirsdag vil der blive temperaturer omkring frysepunktet.

- Efter mandag ser det ud til, at vi skal have vinterkulden tilbage for en kort stund. Det betyder, at der kan være dagsfrost flere steder både tirsdag, onsdag og torsdag, siger Anesten Devasakayam.

Tirsdag vil temperaturen være mellem frysepunktet og tre graders varme.

Onsdag fortsætter i samme stil med mellem to graders frost og tre graders varme.

- Måske er der mulighed for en lille snebyge meget lokalt, siger meteorologen.

Natten til torsdag kan temperaturerne falde til helt ned til fem graders frost.

Og så er der også torsdag en lille chance for sne og en lille smule sol.

Natten til fredag starter med udbredt frost, men temperaturen vil stige i nattens løb, så den sidst på natten vil ligge mellem frysepunktet og fire graders varme.

- Efter torsdag slår vinden om og bliver mere vestlig, og den begynder også at tiltage på ugens sidste dage, siger Anesten Devasakayam.

Fredag indledes med skyer og mulighed for regn, men temperaturen kan nå op på syv grader i løbet af dagen.

Weekenden kan blive endnu lunere, fortæller meteorologen.

Lørdag kan temperaturen nå helt op på otte graders varme, og det samme kan ske søndag, lyder det fra DMI.

