Vintersolen sætter sig igennem denne uge

Sidste uges kraftige vind er på tilbagetog. Frem til næste weekend vil vintersolen titte frem flere gange.

Vinterkulden har et godt greb om Danmark i denne tid, og ugen begynder med temperaturer et godt stykke under frysepunktet.

Samtidig er der god afstand mellem skyerne, og da vinden også er aftagende, bliver den første mandag i februar en klassisk vinterdag.

- Mandag bliver en ganske flot dag med sol mange steder. Mest sol får Sjælland, Fyn og Sønderjylland, siger Frank Nielsen, vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut.

- Især sjællænderne står op til en meget fin morgen med seks graders frost og høj himmel. Samtidig bliver det tørt, og den ret kraftige vind, vi har haft et stykke tid, er aftagende, siger han.

Vinden kommer ind fra nordøstlig retning, og bringer kulde med sig fra Sverige. Men ikke sne i større mængder.

- Bornholm er ene om at kunne få snebyger i løbet af mandagen, siger Frank Nielsen.

Tirsdag bliver ikke meget anderledes.

- Der kommer næppe så meget sol som mandag, men minusgraderne i dagtimerne fortsætter, siger Frank Nielsen, som ikke vil udelukke, at der kan komme en enkelt eller to snebyger omkring Vadehavet.

Onsdag er ifølge Frank Nielsen lidt mere tricky at tegne et vejrkort over.

- Vi har en gammel varmefront oppe fra Færøerne, der kører lidt ind over Danmark. Fronten giver stigende temperaturer, lidt snebyger og lidt flere skyer. De fleste steder vil det i dagtimerne være omkring nul grader, mens det kan blive op til fire plusgrader i den vestlige del af landet, siger han.

Torsdag og fredag er der igen mulighed for en del sol. I de lyse timer med op til fire graders varme, som om natten dykker ned til minus fem.

/ritzau/