Violinister og kirurger kan have fordel af fysisk træning

Violinister, kirurger og gamere kan med fordel lave fysisk træning både før og efter de øver sig i nye færdigheder. Det samme kan alle vi andre, som gerne vil forbedre vores finmotorik.

Det viser ny forskning fra Københavns Universitet, der blandt andet kan gøre måden vi genoptræner mere effektiv.

I et nyt studie har forskere fra Institut for Idræt og Ernæring vist, at det at være fysisk aktiv og få pulsen op forbedrer vores motoriske hukommelse.

Det er denne form for hukommelse, der giver os evnen til nærmest per automatik at huske hvordan vi cykler, kører bil og snører vores sko.

Tidligere resultater har vist, at hvis man træner inden færdighedsindlæring, vil man forbedre sig, og huske det man har lært bedre. Det samme gør sig gældende, hvis man træner efter indlæringen.

Men den største effekt får man, hvis man træner både før og efter, viser det nye studie.

- Konkret ser vi en forbedring på cirka 10 procent i evnen til at huske de indlærte motoriske færdigheder når forsøgspersonen træner enten før eller efter en øvelse, mens effekten kan forstærkes ved at træne på begge tidspunkter, siger ph.d., Lasse Jespersen til Ritzau. Lasse Jespersen er førsteforfatter til studiet.

- Det skyldes efter alt at dømme, at fysisk aktivitet øger hjernens evne til at forandre sig, hvilket er en forudsætning for at huske, forklarer han.

Effekten kan måske være særligt gavnlig for de mennesker, der er i genoptræning efter at have mistet deres førlighed efter for eksempel en ulykke.

Typisk er genoptræning fordelt mellem to eller tre forskellige fagligheder, siger forskerne.

- Det kan i praksis betyde, at hr. Jensen den ene dag har fysisk træning med en fysioterapeut, den næste er det det motoriske med en ergonom, og så kan tredjedagen gå med at træne de kognitive evner sammen med en psykolog.

- Vores forskning viser, at det kan være klogt at planlægge genoptræningen, så de områder tænkes sammen, fordi det kan give en synergieffekt, forklarer Jesper Lundbye-Jensen, der pointerer:

- Det er ofte et hårdt arbejde at komme tilbage, så 10 procent højere effektivitet kan betyde meget for mennesker i den situation.

