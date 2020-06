Virksomhed modtager coronastøtte trods sag om skattesnyd

Danske myndigheder undersøger Cook Medical for skattesnyd. Alligevel modtog virksomheden coronastøtte.

Virksomheden Cook Medical, der har to verserende skattesager, har modtaget 23,7 millioner kroner i lønkompensation i maj under coronakrisen.

Det skriver Information, der blandt andet har gennemgået koncernens årsregnskaber.

Den amerikanske koncerns danske selskab, William Cook Europe ApS, der ligger i Bjæverskov vest for Køge, er en af de virksomheder, der har fået flest penge i kompensation.

Samtidig anklager danske myndigheder selskabet, der producerer medicinsk udstyr, for at have snydt statskassen for millionbeløb.

I alt har skattemyndighederne rejst krav på mere end 728 millioner kroner, som de mener, selskabet uretmæssigt har unddraget den danske statskasse over en årrække.

Sagen er også bemærkelsesværdig, fordi Folketinget i april besluttede, at firmaer i skattely ikke skal have del i de danske hjælpepakker under coronakrisen.

Den ene af sagerne handler om, at Cook Medical i årene 2005 til 2008 kanaliserede rentebetalinger på koncerninterne lån til skattelylandet Cayman Islands via skuffeselskaber i Sverige.

Christian Hallum, der er skattespecialist i organisationen Oxfam IBIS, betegner det over for Information som en sag med en hel stribe "skatteproblematikker" med et "voldsomt stort beløb".

Han understreger dog, at der endnu ikke er faldet en endelig dom over Cook Medical.

I en skriftlig kommentar til Information understreger Cook Medicals presseafdeling, at det i sidste ende er op til domstolene at afgøre sagerne.

Enhedslistens skatteordfører Rune Lund er forarget over sagen.

- Man tager sig til hovedet. Virksomheder, der til hverdag forsøger at betale så lidt som muligt, har nu enormt travlt med at bede om et stort beløb, når der er hjælpepakker, siger han til Information.

Skatteminister Morten Bødskov (S) skriver i en kommentar til Information, at han ikke kan udtale sig om "specifikke virksomheder og deres skatteforhold".

Men han svarer, at hjælpepakkerne generelt sikrer, at kompensationen ikke kan havne skattefrit i udlandet.

