Virksomheder bør også sikre sig mod mobilaflytning

Virksomheder kan ifølge DI blive udsat for spionage fra konkurrenter, hvis de medbringer en mobil til møder.

Medlemmer af Det Udenrigspolitiske Nævn har siden efter sommerferien haft forbud mod at medbringe mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr til deres møder i Folketinget af frygt for aflytning fra fremmede magter.

Danske virksomheder bør overveje at gøre det samme for at sikre sig mod hackerangreb, spionage og aflytninger af møder eller på forretningsrejser, hvor mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr medbringes.

Det mener Christian Hannibal, der er digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri.

- Virksomhederne skal generelt overveje, hvad deres risikoprofil er, og om de er i stor risiko for angreb, hvis de ligger inde med data eller viden, som kan være attraktive for uvedkommende.

- Derfor bør de i den grad tage deres forholdsregler i deres politikker om at tage elektronik med til afgørende møder.

- De bør også overveje, om deres mobiltelefoner og elektronik er beskyttet mod hackerangreb eller aflytning, når medarbejdere er ude at rejse med arbejdet, siger Christian Hannibal.

Det er informationer fra efterretningstjenesten, der har fået Folketinget til at reagere på mulige cyberangreb.

Cybertruslen vurderes nemlig som "meget høj" ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste.

Når det gælder cybersikkerhed i virksomheder, er det især virksomheder i medicinal- og forsvarsindustrien, som skal tage deres forholdsregler, mener Christian Hannibal.

- De kan være attraktive mål for aflytning og spionage fra uvedkommende, fordi de kan ligge inde med viden og data, som uvedkommende eller konkurrenter kan være interesserede i at få fat i.

Men heldigvis er mange danske virksomheder generelt bevidste om, at de skal sikre sig mod spionage, påpeger Christian Hannibal.

- Der er stor efterspørgsel på mere viden om forebyggelse mod spionage og cyberangreb, og hvordan man forholder sig til det som virksomhed.

- Og så er der heldigvis mange virksomheder, der kan rådgive andre virksomheder. Vi vejleder også selv om det.

- Men det vigtigste er først at finde ud af, hvor udsat man er som virksomhed, og så skal man lægge sit sikkerhedsniveau derefter, siger Christian Hannibal.

