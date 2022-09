Virksomheder må vente på hjælp til skyhøje energipriser

Regeringen vil lade borgere udskyde en del af betalingen for de store energiregninger, hvorimod virksomheder må vente lidt endnu på blive en del af det.

De seneste dage har lokale købmænd og mange andre erhvervsdrivende over hele landet stået frem og fortalt, at de allerede står med elregninger på flere hundredtusinde kroner for én måned.

Men regeringen arbejder fortsat på en ordning, som kan omfatte virksomhederne, og som vil ligne ordningen for borgerne. Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde onsdag.

- Det er ikke kun husholdninger, der er ramt af stor økonomisk usikkerhed. Små erhvervsdrivende oplever lige nu, at deres energiregninger er mangedoblet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis købmanden i et lokalsamfund i Danmark må dreje nøglen om, fordi han ikke kan betale regningerne, så er det ikke kun et problem for købmanden og hans familie. Det risikerer at få meget store konsekvenser for små byer og lokalsamfund i hele landet.

- Andre dele af samfundet vil komme til at mærke de stigende energipriser, siger Mette Frederiksen.

Regeringen understreger, at ordningen for virksomheder også skal omfatte kultur- og foreningslivet. Det er endnu uvist, hvornår den vil blive fremlagt.

Mange borgere bliver ramt af de høje priser på el og gas, som for manges vedkommende er mangedoblet. I august steg inflationen til knap ni procent og er nu på det højeste niveau i knap 40 år.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger, at forslaget skal vedtages med Folketingets partier så hurtigt som muligt.

- Nu går vi i gang med de politiske forhandlinger, så vi kan få lovgivning på plads og få hjælpen ud at virke så hurtigt, som det er muligt, til forbrugere, virksomheder og kultur- og foreningsliv i Danmark, siger han.

Spar-købmand Jan Jæger fra Øster Brønderslev havde håbet på mere.

Han er ikke imponeret over muligheden for at udskyde en del af regningen til senere i form af et lån.

- Jeg kan da godt se på mine regninger, at jeg hurtigt kan komme til at skylde energiselskabet en million. Og hvordan skal jeg betale dem tilbage?

- Jeg skal i hvert fald have regnet på, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og der er formentlig mange, for hvem det ikke kan, siger han.

/ritzau/