Virksomheder og haveejere vil så og plante for bierne

Interessen for at hjælpe bier er så stor, at flere målgrupper nu kan registrere sig som bivenlige.

Blomster, der blomstrer gennem hele sæsonen og bevaring af vilde levesteder. Det er nogle af de indsatser, som kan sikre gode forhold for vilde bier.

Hos Dansk Biavlerforening har man igennem længere tid oplevet, at flere virksomheder og haveejere vil anerkendes for bivenlige indsatser.

Derfor har foreningen nu udvidet antallet af målgrupper, som kan registreres som bivenlige. Det skriver den i en pressemeddelelse.

Tidligere var det kun kommuner, der kunne registrere sig. Men nu kan kirkegårde, landbrug og private også ansøge om at blive bivenlige. Det fortæller Arne T. Henriksen, der er formand for Danmarks Biavlerforening.

- Vi ved, at interessen for at så og plante for bierne tager fart, og det er efter vores vurdering et godt udgangspunkt for at blive bivenlig, hvad enten man er haveejer, landmand, virksomhed, skovdyrker eller kommune, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/