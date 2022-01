Virksomhederne presses, når medarbejderes coronapas deaktiveres: Vi har svært ved at holde produktionen kørende

Virksomhederne presses, når medarbejderes coronapas deaktiveres i 11 dage. For selv når medarbejderne er blevet raske, er de tvunget til at blive hjemme. Derfor bør det sættes ned til syv dage

I disse dage, hvor coronasmittetallene slår rekord, får tusindvis af danskere deaktiveret deres coronapas på deres mobilapp i 11 dage. Selvom det forrige uge blev sat ned fra de forhenværende 14 dage, har det endnu store konsekvenser for virksomhederne. For i de erhverv, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, men coronapas er påkrævet, er det svært at få det til at løbe rundt, når medarbejdere, der er blevet raske, stadig skal blive hjemme. Derfor burde coronapasset kun deaktiveres i syv dage, mener politisk direktør i Dansk Industri Emil Fannikke Kiær.