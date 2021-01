Virolog: Britisk mutation er ikke argument for flere restriktioner

Professor vurderer, at yderligere indskrænkelse af forsamlingsforbud kan have virkning på smittespredning.

Den britiske mutation af coronavirus kan ikke bruges som argument for at indføre yderligere restriktioner.

Det mener Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

- Løbet med at inddæmme den britiske virus er kørt. Så man kan sige, at man skal behandle den mutation på samme måde som den almindelige virus, siger han.

Det sker, efter at støttepartier har presset regeringen for at få indført yderligere restriktioner netop grundet spredningen af den meget smitsomme coronamutation kaldet B117, der kommer fra Storbritannien.

/ritzau/