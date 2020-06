Virolog: Corona giver ikke grund til at undgå demonstrationer

Det giver mening at bruge mundbind ved demonstrationer, men der er ikke grund til at undgå dem, mener virolog.

Søndag er der for anden weekend i træk arrangeret demonstration i København mod racisme.

Og som smittetallene ser ud i Danmark på nuværende tidspunkt, er der ingen grund til at begrænse sine demokratiske frihedsrettigheder for at undgå smittefare.

Det vurderer Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet.

- Den enkelte løber en meget lille risiko. Det er mere samfundet, der løber en risiko, da vi forsøger at undgå superspreder begivenheder, siger han.

- Men samtidig er det en grundlæggende menneskelig ret at ytre sig, og med de smittetal, vi ser lige nu, så skal vi passe på, at coronavirus ikke bliver det, der trumfer alt andet.

Han tilføjer, at der ved netop demonstrationer kan være en lidt højere smitterisiko sammenlignet med eksempelvis ved et bryllup, når forsamlingsforbuddet tillader det.

- I og med at der er flere, der råber ved en demonstration, og man står lidt tættere med folk, som man ikke normalt er i smittekæde med, så er der en øget risiko, siger Søren Riis Paludan.

Derfor anbefaler han, at man for at minimere smitterisikoen eventuelt ifører sig mundbind - og sørger for ikke at stå frontalt tæt på folk, der råber meget højt.

- Men nu skal vi til at veje tingene op mod hinanden. Selv om Statsministeriet ikke kan lide at tale om proportionalitet, så er det meget, meget vigtigt, synes jeg. Ikke mindst nu hvor smittetallene er så lave.

Organisationen Black Lives Matter står bag søndagens demonstration fra den amerikanske ambassade til Christiansborg i København.

Over 10.000 har på Facebook tilkendegivet, at de vil deltage i demonstrationen. Yderligere over 13.000 har tilkendegivet, at de er interesserede i begivenheden.

I sidste weekend deltog omkring 2000 personer i en lignende demonstration.

Søndag er der også arrangeret en demonstration

mod de lukkede, danske grænser, som ligeledes skal finde sted på Christiansborgs Slotsplads.

