Virolog: Corona kan smitte både dyr og mennesker

Det er vigtigt for arbejdet med at opspore smittekæder, at coronaudbrud i Hjørring kommer fra samme virus.

Det er en god nyhed, når Statens Serum Institut (SSI) fortæller, at det er det samme virus, som er fundet i mink og blandt beboere og personale på et plejehjem i Hjørring.

For det bekræfter, at der i princippet kun er tale om et udbrud af corona i området.

Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

- Man har fat i den lange ende, når det gælder smitteopsporing i Hjørring-området.

- Man behøver ikke spekulere mere på, at der er flere uafhængige udbrud af virusset i området.

Men det er også en bekræftelse af, at coronavirus både kan inficere dyr og mennesker, siger han.

- Det er ikke overraskende. Det er set før, men nu har vi fået det bekræftet endnu en gang.

- Umiddelbart kan man ikke sige, om smitten er gået fra mink til mennesker eller fra mennesker til mink - eller begge veje, siger Allan Randrup Thomsen.

/ritzau/