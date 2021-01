Virolog: Israelsk vaccinestudie måler effekt for tidligt

Et studie i Israel har vist effekt på 33 procent to uger efter første vaccinestik. For tidligt, mener virolog.

Det er for tidligt at måle effekten af coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech to uger efter det første stik.

Det siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

Derfor giver et israelsk studie, der viser en effekt på 33 procent to uger efter første stik, ikke anledning til bekymring hos ham.

- At begynde at måle effekt efter to uger er at udfordre skæbnen, siger han.

Det skyldes, at immunsystemet på det tidspunkt kun lige er blevet aktiveret, forklarer han.

- Så jeg ville afvente data efter tre uger og nogle uger efter anden vaccination for at få noget, der batter, siger professoren.

Ifølge britiske Sky News er der i studiet sammenlignet 200.000 borgere over 60 år, der har fået vaccinen, med 200.000, som ikke har.

To uger efter det første stik var givet, var der et fald på 33 procent i gruppen af personer, som havde fået første stik.

Israel er det land i verden, der er længst fremme med at vaccinere sin befolkning.

/ritzau/