Virolog: Vi skal ikke længere være bange for corona, men vi skal have respekt for den

Allan Randrup Thomsen, i regeringens finanslovsudspil er der blevet afsat 1,3 milliarder til corona til næste år. Hvordan kommer corona til at fylde næste år?

Hvis vi fortsætter med at have omikronvarianter, bliver det overordnet som sæsoninfluenza, hvor folk bliver syge, men hvor det ikke kommer til at kræve det store fra sundhedsvæsenet under forudsætning af, at vi selvfølgelig får vaccineret. Vi forventer, at når vi går ind i efteråret, vil vi opleve en smittestigning. Hvor stor smittestigningen bliver og hvor lang tid den vil vare, er meget svært at sige. Det bliver forhåbentligt noget i stil med det, vi så i begyndelsen af året, hvor vi havde mange smittede, men der var meget få indlæggelser og dødsfald relativt set.