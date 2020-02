Virussmittet dansker: Uvirkeligt med to ugers indespærring

TV2-medarbejderen Jacob Tage Ramlyng er ifølge Facebook-opslag ved godt mod, men også chokeret.

Efter en skiferie i Norditalien begyndte TV2-medarbejderen Jacob Tage Ramlyng at hoste og få feber.

Natten til torsdag fik han oplyst, at han er smittet med coronavirus som det første bekræftede tilfælde i Danmark.

Meldingen kom som noget af et chok, fortæller han i et Facebook-opslag ifølge TV2.

- Vi er selvfølgelig dybt rystede over, at det, vi troede var stærkt usandsynligt, nu er vores virkelighed, skriver Jacob Tage Ramlyng ifølge TV2.

I Europa har særligt det nordlige Italien været ramt af det stærkt smitsomme virus.

Her opholdt han sig sidste uge sammen med sin familie. Hans kone og søn er dog ikke blevet smittet.

Mandag var han tilbage i Danmark, og han nåede onsdag også kortvarigt på arbejde på TV2, hvor sundhedsmyndighederne torsdag vil komme på besøg.

Jacob Tage Ramlyng er aktuelt er i hjemmekarantæne ifølge TV2.

Her skulle han være "ved godt mod", selv om han også er træt, har ondt i halsen og hoster.

- Det bliver helt uvirkeligt at skulle være spærret inde i to uger, men vi prøver at få det bedste ud af det, skriver han ifølge mediet.

Alvorlig sygdom efter coronavirus ses især hos ældre og svækkede personer.

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at risikoen for udbredt smitte i Danmark er lav.

/ritzau/