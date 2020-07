Visirer kan ikke erstatte god hygiejne

* For at mindske smitte med coronavirus anbefaler Sundhedsstyrelsen i visse tilfælde, at sundheds- og plejepersonale bruger værnemidler.

* Værnemidler såsom masker, visirer og handsker er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. De skal bruges korrekt og i kombination med god håndhygiejne, rengøring og afstand.

* Bruges de forkert, kan de i sig selv udgøre en smitterisiko.

* Ansigtsvisir og/eller mundbind skal bruges, når den ansatte skal have sit ansigt tæt på en patients ansigt i mere end et kvarter ad gangen.

* Hvis den ansatte mange gange i løbet af arbejdsdagen skal have sit ansigt tæt på patientens ansigt, skal der også bruges visir og/eller mundbind.

* Målet er at beskytte både den ansatte og patienten.

* Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der er de fornødne værnemidler, at personalet er instrueret i at bruge dem korrekt, og at der er løbende tilsyn med brugen af dem.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut.

/ritzau/