Vismandsrapport udskydes på grund af omstridt udflytning

Udflytningen af Det Økonomiske Råd fra København til Horsens betyder, at vismandsrapport udskydes.

Det Økonomiske Råds formandskab har besluttet at udskyde efterårets vismandsrapport til 4. december som følge af regeringens udflytningsplan for statsligt ansatte.

Det meddeler rådet, der udflyttes fra København til Horsens.

Rapporten og efterårets møde i Det Økonomiske Råd var oprindeligt planlagt til 9. oktober. Men begge dele er nu flyttet.

- Baggrunden for udskydelsen er de direkte og indirekte følger af udflytningen af De Økonomiske Råds sekretariat til Horsens, skriver rådet i en pressemeddelelse.

Rådet oplyser, at det er nødvendigt for at opretholde den faglige standard.

Udflytningen har tidligere været stærkt kritiseret af aktører som LO og Dansk Industri samt nuværende og tidligere overvismænd.

I maj besluttede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) efter kritikken, at regeringen ville lade cirka fem stillinger i sekretariatet blive tilbage i København.

I alt flytter kun to medarbejdere umiddelbart med fra København, skriver Horsens Folkeblad torsdag.

Medarbejdergruppen vil i sekretariatet dermed bestå af en gruppe af ansatte i København og Horsens, hvor en række ansættelser og detaljer fortsat mangler at blive fastlagt, skriver lokalavisen.

Rådet forventer at kunne indgå aftaler med medarbejdere, der i hvert fald i en periode vil være villige til at arbejde nogle dage i Horsens - og nogle dage hjemme eller i København.

Oprindeligt var planen, at 33 statslige arbejdspladser ville flytte til Horsens, men det antal bliver noget mindre, skriver Horsens Folkeblad.

De Økonomiske Råds sekretariat slår efter planen dørene op 2. januar 2019 i Horsens, hvor rådet forventer, at i alt ti medarbejdere vil være klar til at arbejde, skriver lokalavisen.

Overvismand Michael Svarer fortalte i Børsen tidligere i år, at arbejdet med vismandsrapporter ville blive indstillet i en periode, da for få medarbejdere ville flytte til Horsens.

/ritzau/