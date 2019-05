VLAK stritter i forskellige retninger

* Det offentlige forbrug:

Venstre vil frem mod 2025 hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt.

- Vi går til valg på et velfærdsløfte, der hedder, at vi vil prioritere mindst 69 milliarder kroner i kernevelfærd frem til 2025, har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagt.

Liberal Alliance og De Konservative er lodret imod at hæve det offentlige forbrug. De ønsker skattelettelser.

* Udrejsecenter Sjælsmark:

LA og K er parate til at forbedre forholdene for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Konkret vil partierne lade familierne på Sjælsmark lave deres egen mad. Hidtil har regeringen stået fast på, at det ikke skal være en mulighed.

Venstre er fortsat lodret imod.

* Skattestop

Venstre har fremlagt et forslag om et skattestop, hvor ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned.

Både LA og K vil have sænket skatten.

* SV-regering

Løkke lufter i ny samtalebog tanker om en mulig SV-regering. LA og K afviser at støtte en sådan regering.

/ritzau/