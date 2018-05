Regeringen: Vold mod børn skal koste chance for statsborgerskab

Personer, der begår vold eller seksuelle overgreb mod børn, fortjener ikke dansk pas, lyder det.

Domme for vold mod børn og seksuelle overgreb mod børn skal føjes til listen over forbrydelser, der for evigt afskærer en udlænding fra at få dansk statsborgerskab.

Sådan lyder et forslag fra regeringen, der arbejder på at stramme betingelserne for at få dansk statsborgerskab.

- For mig handler det grundlæggende om, at vi ikke vil acceptere vold og seksuelle overgreb mod børn, siger indfødsretsordfører Laura Lindahl (LA).

Forslaget omhandler alle forbrydelser uanset straflængde, også simpel vold, understreger hun.

I dag er det kun visse forbrydelser, der fører til en permanent udelukkelse fra at erhverve sig dansk statsborgerskab.

For eksempel kan personer, der er idømt en ubetinget fængselsstraf på 60 dage eller mere for terrorisme eller landsforræderi, ikke gøre sig håb om at få dansk pas.

Det samme gælder, hvis man har fået en ubetinget fængselsstraf på halvandet år eller mere.

For kortere straffe gælder der en karenstid, så man skal vente i længere tid, før man kan ansøge om statsborgerskab. Det er det, der skal laves om i sager om overgreb mod børn, hvis det står til regeringspartierne.

- Det at blive dansk statsborger er et kæmpe privilegium og en gave. Det skal man gøre sig fortjent til. Og det gør man ikke, hvis man begår vold og overgreb på børn, siger Laura Lindahl.

Spørgsmål: Risikerer man ikke at fratage folk en tilskyndelse til at resocialisere sig?

- For mig handler det om, at jeg ikke vil belønne borgere, der har begået vold eller overgreb mod børn med et dansk statsborgerskab. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til, siger hun.

Regeringen har også foreslået, at det ikke længere skal være muligt at få statsborgerskab, hvis man er på dagpenge.

Og udenlandske bandemedlemmer skal aldrig kunne opnå statsborgerskab, uanset hvor lille en forbrydelse de er dømt for, lyder et andet forslag.

Til gengæld vil regeringen lempe adgangen til statsborgerskab på et andet område: Færdselsbøder på op til 4000 kroner skal fremover ikke have betydning for, om man kan få dansk pas.

/ritzau/