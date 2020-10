Vi løber, cykler og padler gennem den danske natur i en sådan grad, at det er begyndt at slide alvorligt på den. Særligt den stigende optagethed af vandsport lægger beslag på fjorde, søer og kyster og skræmmer fuglelivet væk. Også i efterårsferien forventes et stort rykind i naturen, eftersom mange udlandsrejser er aflyst på grund af corona